Маразм
Старинные рецепты в лучших традициях.
Старинные рецепты в лучших традициях.
Кузина беспощадности, ▸ а Вы эклектику с луком едите или с перцем?
Это... все... из Алены?
утка по-бакински
с гречкой...
marshwiggle, ▸ Довлатов придумал русские роллы: из гречки. Я тоже их придумал — греча в капустных листьях, но Довлатов успел раньше.
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Тот, кто счёл это маразмом, просто ничегошеньки не понимает в эклектике!