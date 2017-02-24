Маразм

Старинные рецепты в лучших традициях.

Комментарии:

0 +
Кузина беспощадности
24 февраля 2017 00:10

Тот, кто счёл это маразмом, просто ничегошеньки не понимает в эклектике!

1 +
Светосильный фикс
24 февраля 2017 01:48

Кузина беспощадности, ▸ а Вы эклектику с луком едите или с перцем?

-2 +
Некрофилакс III
24 февраля 2017 00:12

Это... все... из Алены?

1 +
Макар Телятников
24 февраля 2017 00:26

утка по-бакински

0 +
marshwiggle
24 февраля 2017 01:20

с гречкой...

1 +
Светосильный фикс
24 февраля 2017 01:47

marshwiggle, ▸ Довлатов придумал русские роллы: из гречки. Я тоже их придумал — греча в капустных листьях, но Довлатов успел раньше.

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