Маразм дня

© Елена Грумеза  

Спасибо, не надо.

4 На склад!

Комментарии:

10 +
Макар Телятников
11 февраля 2017 00:02

вот что хотите, но бесплатный геморрой - эт сильно

7 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 07:14

Макар Телятников, ▸ А Вы с ним не сталкивались? Это когда Вам заказывают сайт с каталогом, рабочим кабинетом, корзиной, статистикой, модерацией, зональным разделением и чёртом в ступе, в процессе требуют, чтобы Вы бесконечно меняли контент (за который вообще не Вы отвечаете) и всё перенастраивали — и это всё оказывается, по их мнению, бесплатно — Ведь всего лишь доделки.
Вот это он и есть.

5 +
Selena
11 февраля 2017 07:45

как мне все это знакомо)

2 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 07:52

Selena, ▸ о, сестра по разуму! А у меня один клиент заказал два сайта по цене одного, по собственной инициативе. Но только этот факт он сообщил уже после завершения разработки.

0 +
Selena
11 февраля 2017 07:58

круто)) на чем разошлись?

Комментарий был удален
1 +
Selena
11 февраля 2017 08:03

мдаа...договор надо и предоплату брать)

1 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 08:04

Потому что нельзя быть такими тупыми и жадными.
Да, видите ли, там договаривались без меня.

7 +
Александр Шульц
11 февраля 2017 11:41

Дизайнер сдает работу заказчику. Заказчик удовлетворенно кивает, со всем соглашается:
— Ну, вроде бы все принято!
— Отлично, с вас 1500.
Заказчик, отдавая деньги:
— Я надеюсь, если потом нужно будет переправить, можно обратиться? Это ведь не так, что один раз сделали и забыли?
— Разумеется, в зависимости от того, что и как нужно будет исправить.
— Ну конечно! Я же не скажу «Давайте все переделаем»!
— Не вопрос. Кстати, еще один момент. Можно и мне потом, если у меня вдруг кончатся деньги или возникнут новые планы, я обращусь к вам насчет немного доплатить? Это мелочь, мне требуется очень редко, думаю, вас не затруднит.
— ???
— Да вы не переживайте! Я же не подойду к вам, мол, заплатите мне еще раз!

1 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 21:34

Это классика!

9 +
Falcosha
11 февраля 2017 00:35

продолжу

4 +
Макар Телятников
11 февраля 2017 02:23

чума на оба ваших дома!

2 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 07:08

Алкоголизм, запои на дому.
©

1 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 07:09

АЛКОГОЛИЗМ! НАРКОМАНИЯ! ВЫХОД ЕСТЬ!
©

1 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 07:10

Тараканы на дому.
©

8 +
ИлонаДени
11 февраля 2017 08:22

Страшно представить что они могут за деньги!

1 +
Ретроград
11 февраля 2017 18:17

Рак, Альцгеймер, Паркинсон...

6 +
Людмила
11 февраля 2017 13:32

ГипертоРния, аНдексит... *facepalm*
.
О, сколько нам рекламы чудной
Готовит ум креакла скудный....

1 +
Chimp
11 февраля 2017 22:08

Молодца! Только с Вашей подачи и вчиталась! ))))

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