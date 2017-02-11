Маразм дня
Спасибо, не надо.
Комментарии:
Макар Телятников, ▸ А Вы с ним не сталкивались? Это когда Вам заказывают сайт с каталогом, рабочим кабинетом, корзиной, статистикой, модерацией, зональным разделением и чёртом в ступе, в процессе требуют, чтобы Вы бесконечно меняли контент (за который вообще не Вы отвечаете) и всё перенастраивали — и это всё оказывается, по их мнению, бесплатно — Ведь всего лишь доделки.
Вот это он и есть.
как мне все это знакомо)
Selena, ▸ о, сестра по разуму! А у меня один клиент заказал два сайта по цене одного, по собственной инициативе. Но только этот факт он сообщил уже после завершения разработки.
круто)) на чем разошлись?
мдаа...договор надо и предоплату брать)
Потому что нельзя быть такими тупыми и жадными.
Да, видите ли, там договаривались без меня.
Дизайнер сдает работу заказчику. Заказчик удовлетворенно кивает, со всем соглашается:
— Ну, вроде бы все принято!
— Отлично, с вас 1500.
Заказчик, отдавая деньги:
— Я надеюсь, если потом нужно будет переправить, можно обратиться? Это ведь не так, что один раз сделали и забыли?
— Разумеется, в зависимости от того, что и как нужно будет исправить.
— Ну конечно! Я же не скажу «Давайте все переделаем»!
— Не вопрос. Кстати, еще один момент. Можно и мне потом, если у меня вдруг кончатся деньги или возникнут новые планы, я обращусь к вам насчет немного доплатить? Это мелочь, мне требуется очень редко, думаю, вас не затруднит.
— ???
— Да вы не переживайте! Я же не подойду к вам, мол, заплатите мне еще раз!
Это классика!
чума на оба ваших дома!
Алкоголизм, запои на дому.
©
АЛКОГОЛИЗМ! НАРКОМАНИЯ! ВЫХОД ЕСТЬ!
©
Тараканы на дому.
©
Страшно представить что они могут за деньги!
Рак, Альцгеймер, Паркинсон...
ГипертоРния, аНдексит... *facepalm*
.
О, сколько нам рекламы чудной
Готовит ум креакла скудный....
Молодца! Только с Вашей подачи и вчиталась! ))))
Хотеть!
-
-
-
Как подобрать стрелки для своей формы глаз и выглядеть безупречно
-
15 фотографий животных, сделанных до и после того, как они вместе выросли
-
-
вот что хотите, но бесплатный геморрой - эт сильно