Маразм
Шибко креативные копировальщики.
Шибко креативные копировальщики.
По-моему, так даже очень мило.
о, это что в Челябинске Свободы, 84?? если да, то это очень хороший копицентр, бываю там часто. и название действительно милое)
Это на маразм, это креатифф, причем так по доброму сделанный.
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