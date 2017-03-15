Маразм

Шибко креативные копировальщики.

Комментарии:

12 +
Ретроград
15 марта 2017 04:47

В чем маразм?

9 +
tritata
15 марта 2017 07:03

По-моему, так даже очень мило.

1 +
Екатерина Гашкова
15 марта 2017 08:32

о, это что в Челябинске Свободы, 84?? если да, то это очень хороший копицентр, бываю там часто. и название действительно милое)

8 +
Алексей
15 марта 2017 08:41

Это на маразм, это креатифф, причем так по доброму сделанный.

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