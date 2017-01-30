Маразм дня
Комментарии:
наших лапшей - да для ваших альфа-ушей
не печенку нездоровую похожа эта альфа-самса)
У меня та же ассоциация))
Гении маркетинга дальше альфы так и не продвинулись)
Мужик похож на Халита Эргенча - турецкого актера, который султана играл.
а что тут не так? реклама должна привлекать внимание
Несколько лет назад видела в нашем славном городе Липецке не менее очаровательный рекламный плакат "Будь мужиком - смени пол!"
До сих пор жалею, что телефон без фотокамеры. :/
Зато друг из Иркутска поделился:
И опять немного летней наркомании
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Ученые выяснили, что эта мелодия уменьшает уровень стресса на 65 %
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Аа! «Альфа самса» — ржака такая! ШЫдыврально) Сейчас отправлю другу в Бишкек, они там оценят))