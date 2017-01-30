Маразм дня

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Комментарии:

7 +
lvlarinka
30 января 2017 00:10

Аа! «Альфа самса» — ржака такая! ШЫдыврально) Сейчас отправлю другу в Бишкек, они там оценят))

10 +
Макар Телятников
30 января 2017 00:26

наших лапшей - да для ваших альфа-ушей

9 +
Олеандровна
30 января 2017 06:40

не печенку нездоровую похожа эта альфа-самса)

0 +
Михаил Лихобык
30 января 2017 09:56

У меня та же ассоциация))

0 +
Ocoka
30 января 2017 09:27

Гении маркетинга дальше альфы так и не продвинулись)

4 +
Петрович
30 января 2017 15:25

Бета-каротин для бета-тестера ))

1 +
Анна Толкачева
30 января 2017 09:29

Мужик похож на Халита Эргенча - турецкого актера, который султана играл.

-1 +
Инкогнито
30 января 2017 11:48

а что тут не так? реклама должна привлекать внимание

6 +
Архидемоновна
30 января 2017 16:52

Несколько лет назад видела в нашем славном городе Липецке не менее очаровательный рекламный плакат "Будь мужиком - смени пол!"
До сих пор жалею, что телефон без фотокамеры. :/
Зато друг из Иркутска поделился:

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