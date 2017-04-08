Маразм

Самое натуральное пюре, которое я когда-либо видел.

Комментарии:

1 +
баламошка
8 апреля 2017 00:09

Агуша объявила войну грушам.

0 +
Макар Телятников
8 апреля 2017 00:12

груша - страшно зловредный фрухт, страшнее гмо и холестерина

2 +
dkdnt
8 апреля 2017 00:15

Пюре Агуша. Где же груша?

2 +
Abraxas
8 апреля 2017 00:39

А просто грушу кто-то скушал...

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