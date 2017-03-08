Маразм

Комментарии:

11 +
Falcosha
8 марта 2017 00:04

с Новым годом Свиньи!

4 +
Falcosha
8 марта 2017 00:15

не хотел никого обидеть, это не относится к 8 марта, а просто первая ассоциация с этим билбордом. И заметьте, запятой там нет))

6 +
Falcosha
8 марта 2017 00:10

С праздником, Дорогие наши!

5 +
Nata
8 марта 2017 00:18

Просто подарок мечты))

1 +
Nata
8 марта 2017 00:12

Фу.. как грубо, хотя бы тогда уж "С 8 марта, Хрюша!"

13 +
dkdnt
8 марта 2017 00:17

Я думаю, маразм не только в мясе, но и в надписи внизу мелким шрифтом «только с 22.02.2017 по 26.02.2017».

4 +
lvlarinka
8 марта 2017 01:46

Не помню откуда:
— Взвесьте мне, пожалуйста, полкило Варёно-Копчёной селятины попробовать.
— В. К. Селятина — это я! Просто бейджик упал на витрину...
.......... С восьмым марта, селят... свинина!

4 +
Александр Синкин
8 марта 2017 06:55

Г.К. Суслятина )

-1 +
Максим Шепелев
8 марта 2017 15:13

И где маразм-то? Или на 8 марта свинину не едят? :)

-1 +
Van Rijn
8 марта 2017 15:47

А действительно где? Объясните, Адми.

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