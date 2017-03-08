Комментарии:
не хотел никого обидеть, это не относится к 8 марта, а просто первая ассоциация с этим билбордом. И заметьте, запятой там нет))
Просто подарок мечты))
Фу.. как грубо, хотя бы тогда уж "С 8 марта, Хрюша!"
Я думаю, маразм не только в мясе, но и в надписи внизу мелким шрифтом «только с 22.02.2017 по 26.02.2017».
Не помню откуда:
— Взвесьте мне, пожалуйста, полкило Варёно-Копчёной селятины попробовать.
— В. К. Селятина — это я! Просто бейджик упал на витрину...
.......... С восьмым марта, селят... свинина!
Г.К. Суслятина )
И где маразм-то? Или на 8 марта свинину не едят? :)
А действительно где? Объясните, Адми.
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