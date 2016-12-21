Маразм дня

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Комментарии:

16 +
Falcosha
21 декабря 2016 00:06

Могу на это лишь сказать

5 +
Макар Телятников
21 декабря 2016 00:07

вам к тевапевту

7 +
Falcosha
21 декабря 2016 00:08

я тойко сп'осить!

8 +
Макар Телятников
21 декабря 2016 00:12

*** к тевапевту!!!

5 +
Falcosha
21 декабря 2016 00:14

Пьиём тойко до обеда! П'осии не заимать!

4 +
Falcosha
21 декабря 2016 00:18

в одном медучреждении раздевалки назывались "раздевальные". Не сфоткал таблички.
А так - в табличке выше не вижу маразма. Ну опечатка, ну грозная надпись, ну КАПС, ну часы работу, ну цвет - всё ж по фен-шую! ))

5 +
Yakalello
21 декабря 2016 06:13

Регитратура предоставляет информацию только органам внутренних дел? А остальным только гистологиЧЕкие (там тоже "с" нет) препараты? Т. е. пришел "Ятолькоспросить", а ему ни слова не говоря дают стекло.

1 +
Chimp
21 декабря 2016 20:07

Йес!)))))))

18 +
Selena
21 декабря 2016 06:23

Дратути, это регитратура?

5 +
Ромео
21 декабря 2016 11:51

Дратути, дыа! Какой выач вам нужен?

7 +
Бекар
21 декабря 2016 09:02

С буквой "С" в стране напряжёнка. Всё ушло на гистологические стёкла.

4 +
gapgap
21 декабря 2016 09:56

Выдача внутренних органов органам внутренних дел.

2 +
Петрович
21 декабря 2016 14:44

Ужосы то какие... Ужосы!
Слова там шибко длинные, много буков, а простому человеку это ни к чему, тем более, милиционеру. Вот и сокращают потихоньку...

1 +
Chimp
21 декабря 2016 20:10

МилиционЭров так много - впору уже алфавит увеличивать, чтобы "буков" (с))) на всех хватало! :-))

2 +
allisabe
21 декабря 2016 18:24

Какая-то большая нелюбовь к букве "с"

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