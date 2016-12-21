Маразм дня
Комментарии:
вам к тевапевту
я тойко сп'осить!
*** к тевапевту!!!
Пьиём тойко до обеда! П'осии не заимать!
в одном медучреждении раздевалки назывались "раздевальные". Не сфоткал таблички.
А так - в табличке выше не вижу маразма. Ну опечатка, ну грозная надпись, ну КАПС, ну часы работу, ну цвет - всё ж по фен-шую! ))
Регитратура предоставляет информацию только органам внутренних дел? А остальным только гистологиЧЕкие (там тоже "с" нет) препараты? Т. е. пришел "Ятолькоспросить", а ему ни слова не говоря дают стекло.
Йес!)))))))
Дратути, это регитратура?
Дратути, дыа! Какой выач вам нужен?
С буквой "С" в стране напряжёнка. Всё ушло на гистологические стёкла.
Выдача внутренних органов органам внутренних дел.
Ужосы то какие... Ужосы!
Слова там шибко длинные, много буков, а простому человеку это ни к чему, тем более, милиционеру. Вот и сокращают потихоньку...
МилиционЭров так много - впору уже алфавит увеличивать, чтобы "буков" (с))) на всех хватало! :-))
Какая-то большая нелюбовь к букве "с"
Могу на это лишь сказать