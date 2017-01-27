Маразм дня
Противоречие.
Комментарии:
Видимо толкать надо себя! :-))
Нет, толкать надо Землю!
Нормально. Я тоже постоянно "push" и "pull" путаю))
Объявление писал физик. Тянуть - это толкать со знаком минус.
насмешили!!!) спасибо! люблю интеллектуальный юмор)
Не вижу противоречия. Дверь открывается "на себя", т.е., на дверь. И чтобы ее открыть, надо приложить усилие в направлении двери, что для входящего означает толкнуть.
Вот если бы было написано "Дверь открывается на Вас", тогда надо было бы тянуть.
Грамматика, если подходить формально - великая вещь :-))))))
В некоторых магазинах двери открываются для Вас.
Сами.
Осторожно! Двери издеваются!
Следующая остановка "Травмпункт".
У авторов мозг удачно в голову вставлен:
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Люди месяцами стоят в очереди, чтобы попасть на один из этих поездов
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15 фееричных кинорецензий для тех, у кого нет времени на все эти фильмы
Да, ну и пожалуйста