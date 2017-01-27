Маразм дня

Противоречие.

2 На склад!

Комментарии:

9 +
Falcosha
27 января 2017 00:17

Да, ну и пожалуйста

5 +
SpaceKraken
27 января 2017 00:26

Можно ведь и проще

6 +
Feline
27 января 2017 05:18

Видимо толкать надо себя! :-))

9 +
Yakalello
27 января 2017 05:55

Нет, толкать надо Землю!

8 +
Yakalello
27 января 2017 09:07

Вдруг понял, что на АдМе кончилась неделя маразмов про еду:

5 +
gapgap
27 января 2017 09:22

Нормально. Я тоже постоянно "push" и "pull" путаю))

9 +
Бекар
27 января 2017 09:29

Объявление писал физик. Тянуть - это толкать со знаком минус.

1 +
Анастасия Музыва
27 января 2017 11:37

насмешили!!!) спасибо! люблю интеллектуальный юмор)

2 +
Ретроград
27 января 2017 16:10

Не вижу противоречия. Дверь открывается "на себя", т.е., на дверь. И чтобы ее открыть, надо приложить усилие в направлении двери, что для входящего означает толкнуть.
Вот если бы было написано "Дверь открывается на Вас", тогда надо было бы тянуть.
Грамматика, если подходить формально - великая вещь :-))))))

2 +
SpaceKraken
27 января 2017 20:05

В некоторых магазинах двери открываются для Вас.
Сами.

5 +
Петрович
27 января 2017 22:54

Осторожно! Двери издеваются!
Следующая остановка "Травмпункт".

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