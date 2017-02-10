Маразм дня
При пожаре пользуйтесь пожарной лестницей.
Комментарии:
Возможно, площадка устроена на высоте, до которой по стандартам этого города должна доставать люлька пожарной машины.
Да и прыгать, в случае чего, значительно ниже! Не с крыши же сигать! :-))
4 этажа, если не путаю.
На фото как раз эти этажи и показаны. Норм.
И так сойдёт! Тем более зимой можно всегда прыгнуть в сугроб.
ох ты ж блин...
вот это точно маразм дня!)
Блин, сегодня ж котопятница!
А на каком этаже лестница?
Если на уровне 4 этажа, то все правильно.
Настало время офигительных историй!
-
14 комиксов о том, что у животных чувство юмора похлеще нашего
-
-
-
10 гениальных идей человечества, которые были проданы за копейки
-
-
10 доказательств того, что мы еще ни черта не знаем о Вселенной
на самом деле, на крайняк, переждать-то, скорее всего поможет