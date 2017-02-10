Маразм дня

При пожаре пользуйтесь пожарной лестницей.

2 На склад!

Комментарии:

14 +
Макар Телятников
10 февраля 2017 00:04

на самом деле, на крайняк, переждать-то, скорее всего поможет

7 +
FloppyBear
10 февраля 2017 00:07

Возможно, площадка устроена на высоте, до которой по стандартам этого города должна доставать люлька пожарной машины.

2 +
Feline
10 февраля 2017 00:24

Да и прыгать, в случае чего, значительно ниже! Не с крыши же сигать! :-))

0 +
T-Rain Electra
10 февраля 2017 14:12

4 этажа, если не путаю.
На фото как раз эти этажи и показаны. Норм.

1 +
баламошка
10 февраля 2017 00:36

И так сойдёт! Тем более зимой можно всегда прыгнуть в сугроб.

18 +
Falcosha
10 февраля 2017 01:41

что-то как-то не прикольно и уж тем более не смешно.
любую другую картинку нужно было поставить

1 +
Валентина Богданюк
10 февраля 2017 10:11

ох ты ж блин...

1 +
Анастасия Музыва
10 февраля 2017 11:32

вот это точно маразм дня!)

18 +
Falcosha
10 февраля 2017 01:46

Блин, сегодня ж котопятница!

2 +
Falcosha
10 февраля 2017 01:47

для мальчиков 18+

0 +
Некрофилакс III
10 февраля 2017 20:24

А на каком этаже лестница?
Если на уровне 4 этажа, то все правильно.

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Настало время офигительных историй!

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!