Маразм

Комментарии:

0 +
Lenochka Karpunina
19 марта 2017 00:25

Веселье приносит и вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий!

1 +
lvlarinka
19 марта 2017 01:18

Угу, тахикардию, аритмию и диабет в каждый дом, а не «праздник»...

0 +
Iskander
19 марта 2017 02:27

Молодец! В точку!

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