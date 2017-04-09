Попробуйте попасть внутрь.

Маразм

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Комментарии:

0 +
Сергей Колов
9 апреля 2017 09:39

Оно закрыто круглые сутки. Где маразм?
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Ах, да, "круглосуточно" и "закрыто" нужно разделить. Дошёл прикол)

0 +
баламошка
9 апреля 2017 10:31

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