Маразм
Попробуйте попасть внутрь.
Попробуйте попасть внутрь.
Мы всегда вам не рады.
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Оно закрыто круглые сутки. Где маразм?
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Ах, да, "круглосуточно" и "закрыто" нужно разделить. Дошёл прикол)