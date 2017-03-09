Маразм

Комментарии:

18 +
Макар Телятников
9 марта 2017 00:07

ну, во-первых, не эканом класса, а иканом класа
во-вторых, не добро пожаловали, а дабро пажалавали
а в третьих, прастити за занустсва

7 +
vodyanec
9 марта 2017 00:11

Может Беларусь.

3 +
Chimp
9 марта 2017 00:54

Так и есть! - Облом с маразмом вышел! ))))

10 +
В-ий
9 марта 2017 05:10

вряд ли. тогда был бы "магазiн", да и "добро пожаловать" не так.
ну и "усё")

5 +
XXXL
9 марта 2017 08:57

Китай

3 +
Анастасия Наранович
9 марта 2017 09:03

Это не Беларусь! Так как, в Магазин по-белорусски Крама, и класс - клас (без сдвоенной с) Всё же Маразм)

1 +
Михаил Лихобык
9 марта 2017 10:00

И где-то на белорусском сайте обсуждают этот же маразм по вашим замечаниям))

3 +
Екатерина Маслова
9 марта 2017 11:09

Добро пожаловаться!

0 +
Ludmila Taranenko
9 марта 2017 15:09

Возможно это магазин "Вторые руки",поэтому "добро" и пожаловали для неимущих.

0 +
Просто Оливье
9 марта 2017 17:49

Сэкономим на грамотности!

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