Комментарии:
Может Беларусь.
Так и есть! - Облом с маразмом вышел! ))))
вряд ли. тогда был бы "магазiн", да и "добро пожаловать" не так.
ну и "усё")
Китай
Это не Беларусь! Так как, в Магазин по-белорусски Крама, и класс - клас (без сдвоенной с) Всё же Маразм)
И где-то на белорусском сайте обсуждают этот же маразм по вашим замечаниям))
Добро пожаловаться!
Возможно это магазин "Вторые руки",поэтому "добро" и пожаловали для неимущих.
Сэкономим на грамотности!
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ну, во-первых, не эканом класса, а иканом класа
во-вторых, не добро пожаловали, а дабро пажалавали
а в третьих, прастити за занустсва