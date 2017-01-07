Маразм дня
Комментарии:
мне мама в детстве
вилкой выколола глазки
чтоб я в шкафу варенье не нашел
я не смотрю кино
и не читаю сказки
зато
я нюхаю и слышу хорошо (с)
рука-лицо...
где маразм?
наберите в гугле запрос "ползунки без ножек" и сильно удивитесь
Красятся, наверное =) купил как-то носочки узбекские... пары хватило, чтобы всё шмотьё сделать одинаково серым
вот в Москве по измайлову автобусы ходят. Не во всех еще переклеили. Мелочь, но лучше маразма в шапке
Меня больше удивил размер - 18 месяцев. В таком возрасте уже ходят вовсю, а не ползают.
Крутотенюшная крутота!
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Женщина спасла умирающего котенка из зоомагазина. Посмотрите, каким он стал
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Вы задумывались, почему во всех странах едят мандарины и апельсины на Новый год?
нет ножек - нет мультиков...