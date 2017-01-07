Маразм дня

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Комментарии:

-3 +
Юлия Дегтярёва
7 января 2017 00:06

нет ножек - нет мультиков...

-4 +
Макар Телятников
7 января 2017 00:14

мне мама в детстве
вилкой выколола глазки
чтоб я в шкафу варенье не нашел
я не смотрю кино
и не читаю сказки
зато
я нюхаю и слышу хорошо (с)

3 +
Вера
7 января 2017 00:20

рука-лицо...
где маразм?
наберите в гугле запрос "ползунки без ножек" и сильно удивитесь

0 +
Андрей Сыпачев
7 января 2017 01:16

Красятся, наверное =) купил как-то носочки узбекские... пары хватило, чтобы всё шмотьё сделать одинаково серым
вот в Москве по измайлову автобусы ходят. Не во всех еще переклеили. Мелочь, но лучше маразма в шапке

0 +
Алена
7 января 2017 02:02

Меня больше удивил размер - 18 месяцев. В таком возрасте уже ходят вовсю, а не ползают.

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