Маразм

Подождите, из чего сделана тарелка?

Комментарии:

0 +
Кристина Морозова
17 февраля 2017 00:06

Видимо, из керамического пластика

0 +
Falcosha
17 февраля 2017 00:08

нет целой картинки, но предположу, что это тарелка похожая на керамическую, но из пластика. В нашем мире имитации - распространённое явление: ЛДСП под сосну, дюшес на ароматизаторе и т.д.

0 +
Макар Телятников
17 февраля 2017 00:23

я бы сделал из пластилина

0 +
Петрович
17 февраля 2017 00:34

Вау... )
ещё 10 минут назад я слушал в машине "Fake plastic trees" (Radiohead) )))

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