Маразм
Подождите, из чего сделана тарелка?
Подождите, из чего сделана тарелка?
нет целой картинки, но предположу, что это тарелка похожая на керамическую, но из пластика. В нашем мире имитации - распространённое явление: ЛДСП под сосну, дюшес на ароматизаторе и т.д.
я бы сделал из пластилина
Вау... )
ещё 10 минут назад я слушал в машине "Fake plastic trees" (Radiohead) )))
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Видимо, из керамического пластика