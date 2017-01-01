Маразм дня
Ожидание и реальность.
Комментарии:
Вот так и развивается депрессия. Сперва разочаровываешься в ёлке. Потом внезапно узнаешь, что Дед Мороз не существует...
И кстати. С НОВЫМ ГОДОМ!
Вот так и развивается депрессия. Сперва разочаровываешься в ёлке. Потом внезапно узнаешь, что Дед Мороз не существует... И кстати. С НОВЫМ ГОДОМ!
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И чего? Зато справа зеленее и выше!