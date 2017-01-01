Маразм дня

Ожидание и реальность.

1 На склад!

Комментарии:

3 +
баламошка
1 января 2017 01:00

И чего? Зато справа зеленее и выше!

4 +
Abraxas
1 января 2017 02:56

Вот так и развивается депрессия. Сперва разочаровываешься в ёлке. Потом внезапно узнаешь, что Дед Мороз не существует...
И кстати. С НОВЫМ ГОДОМ!

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