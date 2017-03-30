Маразм

Комментарии:

2 +
lvlarinka
30 марта 2017 10:45

Время 10.44 по Москве. Под «маразмом» ни одного коммента. Показательно, да, adme?
К — качество контента.

5 +
Feodor
30 марта 2017 10:47

К 9.00 по Москве ещё не было маразма дня. Тут скорее Р- расторопность.

1 +
Петрович
30 марта 2017 13:29

Просто мир становится лучше.
Чем не прогресс - пол-суток без маразма? ))

1 +
carcagnosso
30 марта 2017 11:24

Интересно, почем нынче рабы? Я бы прикупила одного, чтобы он вместо меня на работу ходил )))

0 +
Петрович
30 марта 2017 11:26

Упакован в ковёр, готов к перевозке в багажнике.

0 +
Yakalello
30 марта 2017 12:01

Цементный блок на ноги добавите за отдельную плату?

0 +
Петрович
30 марта 2017 13:26

Не, не, цемент не надо! Ковёр предлагает план реструктуризации долгов :))

1 +
Alexey Vartanyan
30 марта 2017 12:40

Какой предпринимательный дом. Решил продать хозяина.

1 +
Бекар
30 марта 2017 13:18

А подарить слабо? Типа бейсболка в подарок..

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