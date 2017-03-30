Комментарии:
К 9.00 по Москве ещё не было маразма дня. Тут скорее Р- расторопность.
Просто мир становится лучше.
Чем не прогресс - пол-суток без маразма? ))
Интересно, почем нынче рабы? Я бы прикупила одного, чтобы он вместо меня на работу ходил )))
Упакован в ковёр, готов к перевозке в багажнике.
Цементный блок на ноги добавите за отдельную плату?
Не, не, цемент не надо! Ковёр предлагает план реструктуризации долгов :))
Какой предпринимательный дом. Решил продать хозяина.
А подарить слабо? Типа бейсболка в подарок..
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К — качество контента.