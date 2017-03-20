Маразм

Комментарии:

6 +
Марцелина
20 марта 2017 00:13

Ну и не смешно.

9 +
lvlarinka
20 марта 2017 00:16

Это не маразм. Это ошибка или пофигизм мерчендайзера.

0 +
Бекар
20 марта 2017 07:13

Всё правильно. DARK как раз и нет.

2 +
Rasmuss
20 марта 2017 07:18

Побуду и я занудой... в России, где пофигистов больше чем нормальных людей, такие "маразмы" - норма жизни.

0 +
Aswill
20 марта 2017 09:51

Если так подумать, то у них один производитель. За исключением некоего пакета с "кокосом"

1 +
Алена
20 марта 2017 13:51

Уж наемся, так наемся...

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