Комментарии:
Это не маразм. Это ошибка или пофигизм мерчендайзера.
Всё правильно. DARK как раз и нет.
Побуду и я занудой... в России, где пофигистов больше чем нормальных людей, такие "маразмы" - норма жизни.
Если так подумать, то у них один производитель. За исключением некоего пакета с "кокосом"
Уж наемся, так наемся...
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Ну и не смешно.