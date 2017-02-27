Маразм

Как много «щастья» привалило.

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
27 февраля 2017 00:06

когда щастье становится щщастьем

3 +
Олеандровна
27 февраля 2017 00:12

и опять усомнюсь в правдоподобности. фотошоп налицо. и очень видимый фотошоп

1 +
Selena
27 февраля 2017 05:46

миня не обманиш...я погромист, это фотошоп!

2 +
Ретроград
27 февраля 2017 05:32

В чем проблема? У нас студенты периодически так шалят - выдергивают и переставляют клавиши.

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