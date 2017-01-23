Маразм дня
Так много вопросов и так мало ответов...
Комментарии:
Смотрю я на это "хозяйство", выставленное у самой кассы, и каждый раз думаю: неужели правда покупают???
Видимо, только ради прикола
Дедушка Мазай перестарался с любовью к зайцам)
Эта песенка все объяснит
https://youtu.be/L8pbCWsgJMI
Внуки Рамзая.
Кажется, у этой планеты есть надежда.
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правнучки Герасима