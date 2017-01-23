Маразм дня

Так много вопросов и так мало ответов...

3 На склад!

Комментарии:

3 +
Макар Телятников
23 января 2017 00:07

правнучки Герасима

12 +
Chimp
23 января 2017 00:20

Ой-ц!))) Есть и другие шедевры, как то:

12 +
Chimp
23 января 2017 00:21

Или еще крутой "бубль гум": ))))))))))

5 +
Кузина беспощадности
23 января 2017 00:44

Смотрю я на это "хозяйство", выставленное у самой кассы, и каждый раз думаю: неужели правда покупают???

3 +
Михаил Лихобык
23 января 2017 07:12

Видимо, только ради прикола

5 +
баламошка
23 января 2017 09:00

Дедушка Мазай перестарался с любовью к зайцам)

2 +
Гузелька Бигашева
23 января 2017 09:27

Эта песенка все объяснит
https://youtu.be/L8pbCWsgJMI

-6 +
XXXL
23 января 2017 09:50

Внуки Рамзая.

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