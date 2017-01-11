Маразм дня
Мурманская область. Кафе-бар «Открыто» закрыто.
Комментарии:
...и они открыто об этом говорят ))
И ничего-то вы не поняли!
Видимо эти ступеньки, огороженные стенами, и есть кафе. И оно открыто.
А то, что за дверями - другое помещение, и оно закрыто! :-))
Ага...
Летнее кафе? ))
Ну вот, Петрович, вы правильно поняли! :-)))))
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как показывают следы отчаяния на двери, таки закрыто, да