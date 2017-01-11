Маразм дня

Мурманская область. Кафе-бар «Открыто» закрыто.

0 На склад!

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
11 января 2017 00:07

как показывают следы отчаяния на двери, таки закрыто, да

1 +
Петрович
11 января 2017 00:21

...и они открыто об этом говорят ))

1 +
Feline
11 января 2017 00:53

И ничего-то вы не поняли!
Видимо эти ступеньки, огороженные стенами, и есть кафе. И оно открыто.
А то, что за дверями - другое помещение, и оно закрыто! :-))

1 +
Петрович
11 января 2017 00:54

Ага...
Летнее кафе? ))

1 +
Feline
11 января 2017 00:55

Ну вот, Петрович, вы правильно поняли! :-)))))

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