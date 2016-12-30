Маразм дня

Маша и Медведь поздравляют детишек с наступающим Новым годом!

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Комментарии:

1 +
Макар Телятников
30 декабря 2016 00:08

праздник к нам приходит

2 +
Chimp
30 декабря 2016 00:10

Баба Маша и Медвежонок Барни поздравляют детишек с наступающим Новым годом! )))))))

0 +
xflare
30 декабря 2016 00:20

да, Машино пальто тут совсем не к месту, категорически нарушает образ и портит сказочную атмосфэру :))

3 +
Alex Pg (Photo-Graph)
30 декабря 2016 00:26

Экзорциста сюда, срочно!

2 +
баламошка
30 декабря 2016 00:26

Машенька уже не та)

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