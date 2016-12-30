Маразм дня
Маша и Медведь поздравляют детишек с наступающим Новым годом!
Комментарии:
Баба Маша и Медвежонок Барни поздравляют детишек с наступающим Новым годом! )))))))
Баба Маша и Медвежонок Барни поздравляют детишек с наступающим Новым годом! )))))))
да, Машино пальто тут совсем не к месту, категорически нарушает образ и портит сказочную атмосфэру :))
да, Машино пальто тут совсем не к месту, категорически нарушает образ и портит сказочную атмосфэру :))
Экзорциста сюда, срочно!
Экзорциста сюда, срочно!
Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий
Я залип, что за колдунство?
-
-
Всего три цвета в одежде, с которыми ваш образ будет выглядеть дороже
-
Хочется расстегнуть все пуговицы и впустить в себя эти мысли свежим потоком
-
Этот человек спас гусенка 2 года назад, и вот как изменилась его жизнь
-
-
праздник к нам приходит