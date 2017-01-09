Маразм дня

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Комментарии:

8 +
Макар Телятников
9 января 2017 00:03

пожелание творческих успехов бодрит

9 +
баламошка
9 января 2017 00:40

Дорогие Пикассо и начинающие Пикассята, в наборе нет белой краски, но вы можете легко её получить, смешав белую и белую краски.

1 +
Сидоров
9 января 2017 15:16

да не, белая получается смешиванием красной, зеленой и синей краски

4 +
Yakalello
9 января 2017 06:37

Можно было бы и 4 красками обойтись как в полиграфии, или даже 3 — без черного.

1 +
Элеонора
9 января 2017 08:39

уважаемый художник озадачился)

1 +
Oleg Torin
9 января 2017 08:50

искусство маслом, ога ))

4 +
pyrus701
9 января 2017 11:00

искусство маслом не испортишь. ;)

4 +
Петрович
9 января 2017 11:31

«А если нужен совсем тёмный, то можно добавить и немного чёрного»

2 +
Feline
9 января 2017 12:36

Киса! Скажите мне, как художник художнику - вы рисовать умеете? (с) :-))

2 +
Анна Васильцова
9 января 2017 12:16

Просто опечатка. Имелся в виду синий. Ниже по тексту это становится ясно.

5 +
Петрович
9 января 2017 13:07

Не будьте такой жестокой, Анна, не отбирайте у нас загадку!
А если всё не так просто? А если это разные зелёные? А если вместо зелёной добавить зеленОй?
Эх, опечатка, опечатка...)

3 +
Просто Оливье
9 января 2017 15:03

Уважаемые юные художники и начинающие повара, скорее всего, в замешательство вас привела не опечатка, а отсутствие иллюстраций.
Так что держите, пользуйтесь на здоровье и помните: выбирать следует только качественное масло!
Желаем вам творческих и кулинарных успехов!

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