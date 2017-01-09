Маразм дня
Комментарии:
Дорогие Пикассо и начинающие Пикассята, в наборе нет белой краски, но вы можете легко её получить, смешав белую и белую краски.
да не, белая получается смешиванием красной, зеленой и синей краски
Можно было бы и 4 красками обойтись как в полиграфии, или даже 3 — без черного.
уважаемый художник озадачился)
искусство маслом, ога ))
искусство маслом не испортишь. ;)
Киса! Скажите мне, как художник художнику - вы рисовать умеете? (с) :-))
Просто опечатка. Имелся в виду синий. Ниже по тексту это становится ясно.
Не будьте такой жестокой, Анна, не отбирайте у нас загадку!
А если всё не так просто? А если это разные зелёные? А если вместо зелёной добавить зеленОй?
Эх, опечатка, опечатка...)
Уважаемые юные художники и начинающие повара, скорее всего, в замешательство вас привела не опечатка, а отсутствие иллюстраций.
Так что держите, пользуйтесь на здоровье и помните: выбирать следует только качественное масло!
Желаем вам творческих и кулинарных успехов!
Я уже сколько раз пересмотрел, каждый раз с открытым ртом.
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Тест: Знаете ли вы, почему наше тело ведет себя именно так и не иначе?
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Гороскоп стал потрясающе прекрасен и сексуален, когда за него взялась эта художница
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пожелание творческих успехов бодрит