Маразм дня

1 На склад!

Комментарии:

0 +
мария новожилова
4 января 2017 14:25

А что, 3 января настоящие искусственные ёлки уже не актуальны?

2 +
Chimp
4 января 2017 18:19

Что тут скажешь - настоящее искусство! ))))

1 +
баламошка
4 января 2017 19:02

Обычный гибрид) Плод любви различных елей.

0 +
SpaceKraken
4 января 2017 20:21

Seems legit

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