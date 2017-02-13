Маразм дня

Никакой магии вне Хогвартса!

3 На склад!

Комментарии:

11 +
Макар Телятников
13 февраля 2017 00:10

сеанс магии с разоблачением

1 +
Feline
13 февраля 2017 02:02

Браво! :-))))

5 +
lvlarinka
13 февраля 2017 01:09

Вот спасибо, что сказали! А то тетки они ж тупые, вдруг ещё поверит какая... В суд потом подаст, то-сё)

5 +
Chimp
13 февраля 2017 01:12

И все-таки в последней строке: "Магическое укрепление по сравнению с необработанными волосами"! )))))))))))

1 +
Максим Шепелев
13 февраля 2017 12:41

Предупреждаем - это финансовая пирамида, вы потеряете ВСЕ свои вложения!*
* - ну может попробуете, а? А вдруг? (с)

4 +
Александр Шульц
13 февраля 2017 09:34

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9 +
Некрофилакс III
13 февраля 2017 10:04

Да-да, а костюм Супермэна или феи "не дает возможности летать". А в интернет-магазинах "фигура не прилагается к товару". И микроволновки "Не предназначены для сушки домашних животных".
И знаете в чем маразм? В том, что КАЖДОЕ из этих бредовых предупреждений возникло после СУДЕБНОГО ИСКА!

1 +
Некрофилакс III
13 февраля 2017 11:16

Люди, возможность смотреть свои комментарии вернулась...

0 +
Инкогнито
13 февраля 2017 14:25

Уже давно кстати заметила пару недель назад

0 +
Некрофилакс III
13 февраля 2017 14:29

Странно, у меня на прошлой неделе ее не было.

0 +
Инкогнито
13 февраля 2017 14:25

На каждом втором бутыльке написано "магический" "супер" "волшебный" не удивило

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