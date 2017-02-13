Маразм дня
Никакой магии вне Хогвартса!
Комментарии:
Браво! :-))))
Вот спасибо, что сказали! А то тетки они ж тупые, вдруг ещё поверит какая... В суд потом подаст, то-сё)
И все-таки в последней строке: "Магическое укрепление по сравнению с необработанными волосами"! )))))))))))
Предупреждаем - это финансовая пирамида, вы потеряете ВСЕ свои вложения!*
* - ну может попробуете, а? А вдруг? (с)
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* прибор не сортирует мелочь
Да-да, а костюм Супермэна или феи "не дает возможности летать". А в интернет-магазинах "фигура не прилагается к товару". И микроволновки "Не предназначены для сушки домашних животных".
И знаете в чем маразм? В том, что КАЖДОЕ из этих бредовых предупреждений возникло после СУДЕБНОГО ИСКА!
Люди, возможность смотреть свои комментарии вернулась...
Уже давно кстати заметила пару недель назад
Странно, у меня на прошлой неделе ее не было.
На каждом втором бутыльке написано "магический" "супер" "волшебный" не удивило
ААААА!
Извините.
Нет, все же, АААААА!
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