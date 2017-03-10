Маразм

Название не внушает доверия.

Комментарии:

5 +
lvlarinka
10 марта 2017 00:04

Ачотакова-то?

2 +
Falcosha
10 марта 2017 00:18

Альф вообще-то любит животных

0 +
Лана Камилла
10 марта 2017 00:53

Ирония в том, что я лечила своих кошек в ветклинике с таким же названием. И каждый раз вспоминала о том, как Альф мечтал сожрать Счастливчика )

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