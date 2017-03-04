Комментарии:
Или проблема в том, что "розовый цвет бигуди не совсем подходит" к цвету парика мужчины :-))))
Брови же не выщипаны! ) Это реклама бровевыщипывательногоо салона.
Судя по "bigodini" - их (брови) здесь накручивают на бигуди )))
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Не понимаю, что тут не так. Реклама намекает, что розовый цвет бигуди не совсем подходит мужчине? Или их щетина на женщине не устраивает? Или что банный халат — моветон? Не хватает галстука? По-моему, образ уже безупречен.