Маразм

Комментарии:

0 +
dkdnt
4 марта 2017 00:18

Не понимаю, что тут не так. Реклама намекает, что розовый цвет бигуди не совсем подходит мужчине? Или их щетина на женщине не устраивает? Или что банный халат — моветон? Не хватает галстука? По-моему, образ уже безупречен.

0 +
Chimp
4 марта 2017 00:32

Или проблема в том, что "розовый цвет бигуди не совсем подходит" к цвету парика мужчины :-))))

0 +
dkdnt
4 марта 2017 00:55

Брови же не выщипаны! ) Это реклама бровевыщипывательногоо салона.

0 +
Chimp
4 марта 2017 01:15

Судя по "bigodini" - их (брови) здесь накручивают на бигуди )))

0 +
dkdnt
4 марта 2017 01:23

Или наращивают. А усы — на бигуди. Вот так:

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Вот с каких постов надо начинать новый день

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!