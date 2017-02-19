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Брэд Питт ест Bread Pita и бредит)
Брэд Питт ест Bread Pita и бредит)
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Ну какой же это маразм, дорредакция? Это же БРЕД! А в руке он, очевидно, держит в хлебную питу (англ. Bread Pita).