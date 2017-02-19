Маразм

Комментарии:

3 +
marshwiggle
19 февраля 2017 01:05

Ну какой же это маразм, дорредакция? Это же БРЕД! А в руке он, очевидно, держит в хлебную питу (англ. Bread Pita).

0 +
Selena
19 февраля 2017 05:15

Брэд Питт ест Bread Pita и бредит)

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