Маразм дня

3 На склад!

Комментарии:

4 +
Feline
2 февраля 2017 01:24

Харчевня Трех Чапарал! :-))

2 +
баламошка
2 февраля 2017 02:19

Чудеса генетики)

1 +
SpaceKraken
2 февраля 2017 02:23

Осьминог, это я что-ли?

4 +
Beholder of silence
2 февраля 2017 03:08

Ересь и мутанты.

7 +
Yakalello
2 февраля 2017 07:24

Этот набор слов какой-то смысл несёт?

3 +
Надежда П
2 февраля 2017 10:07

Чай пили, чашки били, по-турецки говорили: чаби, чараби, чараби-чаби-чаби

6 +
XXXL
2 февраля 2017 10:12

А вот вы зря зубоскалите. На такую дикую рекламу я бы клюнул, очень интересно было бы посмотреть что же там внутри. Глядишь, чего б и купил.

4 +
Tsovinar Ambaryan
2 февраля 2017 10:57

А я была там, это на Кипре! Очень даже хорошая таверна :)

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