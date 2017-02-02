Маразм дня
Комментарии:
Чудеса генетики)
Осьминог, это я что-ли?
Ересь и мутанты.
Этот набор слов какой-то смысл несёт?
Чай пили, чашки били, по-турецки говорили: чаби, чараби, чараби-чаби-чаби
А вот вы зря зубоскалите. На такую дикую рекламу я бы клюнул, очень интересно было бы посмотреть что же там внутри. Глядишь, чего б и купил.
А я была там, это на Кипре! Очень даже хорошая таверна :)
Экстаз
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Харчевня Трех Чапарал! :-))