Маразм

Комментарии:

3 +
Falcosha
22 марта 2017 00:06

лучше спортом заниматься

1 +
Макар Телятников
22 марта 2017 00:12

продавцы сантехники несут просвещение в массы

1 +
dkdnt
22 марта 2017 00:12

Или рыбалкой.

0 +
dkdnt
22 марта 2017 00:32

Хорошо подстраховались: лето в Омске длинным не бывает.

0 +
lvlarinka
22 марта 2017 00:43

Логично всё — именно чтением большинство народа в сортире и занимается. Правда читают всякую ерунду: газеты, со смартфонов что-то, кто-то с ноутом сидит, а тут — святое! Вам книгу предлагают! Надо брать! )
Хотя конечно интересно бы ещё знать что там за книга...
А вообще, лично меня в данном маразме куда как больше напрягают торчащие из унитаза цветочки. Как-то это... неправильно)

3 +
dkdnt
22 марта 2017 00:45

Зачем мне книга? У меня уже есть одна!

1 +
lvlarinka
22 марта 2017 00:47

Две всяко лучше одной. Тем более, вдруг вам повезет и это будут разные книги! Круто же))

0 +
dkdnt
22 марта 2017 01:16

Мечтаю о том дне, когда увижу рекламу со слоганом: «Купи книгу — получишь унитаз в подарок!». И мелкими буквами: «Только зимой». И адрес внизу: «Северный полюс...»

0 +
Ginger
22 марта 2017 05:33

Никого не хочу обидеть, у всех свои традиции что ли, но для меня какая-то дикость читать или что-то еще делать, помимо сами понимаете чего, находясь в данном помещении )))

0 +
Yakalello
22 марта 2017 05:54

Знаю, что единороги какают бабочками, а что за зверь цветочками в унитаз ходит?

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