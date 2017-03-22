Комментарии:
продавцы сантехники несут просвещение в массы
Хорошо подстраховались: лето в Омске длинным не бывает.
Логично всё — именно чтением большинство народа в сортире и занимается. Правда читают всякую ерунду: газеты, со смартфонов что-то, кто-то с ноутом сидит, а тут — святое! Вам книгу предлагают! Надо брать! )
Хотя конечно интересно бы ещё знать что там за книга...
А вообще, лично меня в данном маразме куда как больше напрягают торчащие из унитаза цветочки. Как-то это... неправильно)
Зачем мне книга? У меня уже есть одна!
Две всяко лучше одной. Тем более, вдруг вам повезет и это будут разные книги! Круто же))
Мечтаю о том дне, когда увижу рекламу со слоганом: «Купи книгу — получишь унитаз в подарок!». И мелкими буквами: «Только зимой». И адрес внизу: «Северный полюс...»
Никого не хочу обидеть, у всех свои традиции что ли, но для меня какая-то дикость читать или что-то еще делать, помимо сами понимаете чего, находясь в данном помещении )))
Знаю, что единороги какают бабочками, а что за зверь цветочками в унитаз ходит?
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