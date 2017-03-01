Комментарии:
Ниссан Кашкай detected
Внешние симптомы говорят о том, что у кота острый приступ МКБ! Скорую вызывайте!
мне лень искать, но пару лет назад на адме в рубрике видео дня была реклама с такими точно котиками, в точно таких же позах пританцовывающих, терпящими до туалета. сейчас это в маразме.
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