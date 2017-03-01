Маразм

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
1 марта 2017 00:17

опасный лозунг, политикой попахивает

1 +
Falcosha
1 марта 2017 00:17

котик, за что тебя так?

1 +
Петрович
1 марта 2017 00:40

Ниссан Кашкай detected

0 +
Chimp
1 марта 2017 01:30

Внешние симптомы говорят о том, что у кота острый приступ МКБ! Скорую вызывайте!

0 +
SavitskaTetiana
1 марта 2017 01:37

мне лень искать, но пару лет назад на адме в рубрике видео дня была реклама с такими точно котиками, в точно таких же позах пританцовывающих, терпящими до туалета. сейчас это в маразме.

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