Маразм

Комментарии:

1 +
Андрей Зи
7 апреля 2017 00:07

А маразм в чем? в том что поддоны с кирпичом неправильно складированы?

1 +
Falcosha
7 апреля 2017 00:11

даже грязь и кирпичи не помешают его мне любить...
был лет цать в Клину и видел там мужской плакат: Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КЛИН

1 +
Chimp
7 апреля 2017 00:33

Люблю тебя, но странною любовью...(с)

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