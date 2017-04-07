Комментарии:
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даже грязь и кирпичи не помешают его мне любить...
был лет цать в Клину и видел там мужской плакат: Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КЛИН
даже грязь и кирпичи не помешают его мне любить... был лет цать в Клину и видел там мужской плакат: Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КЛИН
– 1 +
Люблю тебя, но странною любовью...(с)
Люблю тебя, но странною любовью...(с)
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16 примеров, когда дизайнеры думали в первую очередь о людях
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Этот пловец пересек 5 самых длинных рек от истока до устья ради одной цели
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А маразм в чем? в том что поддоны с кирпичом неправильно складированы?