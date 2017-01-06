Маразм дня

Лицей с английским уклоном.

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Комментарии:

1 +
Feline
6 января 2017 00:44

В помощь студентам:
.
What Can I Do = "Водки найду"
Yellow Blue Bus = "я люблю Вас"
horror show = "хорошо"
The Chair Is Warm = "Вечерний звон"
My On Ass = "Майонез"
Chess Knock = "Чеснок"
True Bar = "Труба"
Our device is Korea = "Одевайся скорее"
Pale Man = "Пельмень"
Tall chalk = "толчок"
.
... еще много всего, но студентам учить такое рановато.... :-))

1 +
баламошка
6 января 2017 00:54

...

5 +
Oleksandr Sandler
6 января 2017 02:05

Это табличка на автобусной остановке. И транслитерация сделана так, чтобы человек, не владеющий русским мог назвать остановку человеку, не владеющему английским, и тот всё равно его понял. Странно, что в 2017 году это нужно ещё кому-то объяснять.

0 +
Ольга Мерц
6 января 2017 05:52

я уж подумала, что я одна тут маразма на увидела)

0 +
SpaceKraken
6 января 2017 02:33

Ну хоть не бНОПНЯ, и то хорошо.

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