Маразм дня
Лицей с английским уклоном.
Комментарии:
Это табличка на автобусной остановке. И транслитерация сделана так, чтобы человек, не владеющий русским мог назвать остановку человеку, не владеющему английским, и тот всё равно его понял. Странно, что в 2017 году это нужно ещё кому-то объяснять.
Это табличка на автобусной остановке. И транслитерация сделана так, чтобы человек, не владеющий русским мог назвать остановку человеку, не владеющему английским, и тот всё равно его понял. Странно, что в 2017 году это нужно ещё кому-то объяснять.
я уж подумала, что я одна тут маразма на увидела)
я уж подумала, что я одна тут маразма на увидела)
Ну хоть не бНОПНЯ, и то хорошо.
Ну хоть не бНОПНЯ, и то хорошо.
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Это то, в чем я нуждался всю свою жизнь!
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15 икон стиля, у которых можно подсмотреть идеи для гардероба
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Учитель нашел гениальный ответ на вечный вопрос всех школьников мира
В помощь студентам:
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What Can I Do = "Водки найду"
Yellow Blue Bus = "я люблю Вас"
horror show = "хорошо"
The Chair Is Warm = "Вечерний звон"
My On Ass = "Майонез"
Chess Knock = "Чеснок"
True Bar = "Труба"
Our device is Korea = "Одевайся скорее"
Pale Man = "Пельмень"
Tall chalk = "толчок"
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... еще много всего, но студентам учить такое рановато.... :-))