Маразм дня

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Комментарии:

0 +
Olga Makarova
26 января 2017 01:05

Чего-то пицца прямо ооочень легкодоступная )).

2 +
julia-sp
26 января 2017 01:47

А лапша-то посимпатичней будет!

0 +
tikkie kaurismyaki
26 января 2017 02:38

Заметила, Пермь частенько попадает в маразмы.
Но логотип у них смешной. Роллы с котиками пришли на смену супу с котом и пирожкам с котятами ))

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