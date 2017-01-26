Маразм дня
Комментарии:
А лапша-то посимпатичней будет!
А лапша-то посимпатичней будет!
Заметила, Пермь частенько попадает в маразмы.
Но логотип у них смешной. Роллы с котиками пришли на смену супу с котом и пирожкам с котятами ))
Заметила, Пермь частенько попадает в маразмы. Но логотип у них смешной. Роллы с котиками пришли на смену супу с котом и пирожкам с котятами ))
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