Маразм дня

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Комментарии:

2 +
Макар Телятников
2 января 2017 00:09

судя по всему, имеются в виду просторные квартиры для жильцов с интеллектом елки

0 +
Олеандровна
2 января 2017 00:34

порой маразм в головах людей начинает так зашкаливать, что противно становится. неужели эти "юмористы" уверены, что именно такая реклама двигает торговлю

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