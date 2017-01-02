Маразм дня
Комментарии:
порой маразм в головах людей начинает так зашкаливать, что противно становится. неужели эти "юмористы" уверены, что именно такая реклама двигает торговлю
порой маразм в головах людей начинает так зашкаливать, что противно становится. неужели эти "юмористы" уверены, что именно такая реклама двигает торговлю
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Охренифигительно
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