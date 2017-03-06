Маразм

Комментарии:

6 +
dkdnt
6 марта 2017 00:06

Вам кофе с собой или с сахаром?
Над куриной телятиной зависла: пытаюсь представить.

3 +
Falcosha
6 марта 2017 00:13

что непонятного?
Доннер-кебаб с кофе
с собой каждая 5-я шаурмяу бесплатно
с куриной говядиной

12 +
Falcosha
6 марта 2017 00:16

А так они там в одном хлеву живут. Может у них дети?

5 +
баламошка
6 марта 2017 00:26

Пегас)

12 +
Yakalello
6 марта 2017 06:13

Курова :-)

5 +
Михаил Лихобык
6 марта 2017 09:18

Коровица))

3 +
Марина
6 марта 2017 09:50

Куровица...
Курова...
КОрица....

1 +
Михаил Лихобык
6 марта 2017 12:33

Корица нравится)
А с самцами будет:
Петух + Бык = Петык, Бытух ))

5 +
Yakalello
6 марта 2017 13:44

Отличное слово «Бытух», к некоторым людям можно применить! ;-)

2 +
Бекар
6 марта 2017 09:33

Великая и могучая запятая. Казнить нельзя помиловать.

2 +
Петрович
6 марта 2017 10:09

Хрустящие говяжьи крылышки в птичьем молоке. Завтрак аристократа.

2 +
Светосильный фикс
6 марта 2017 14:08

Прочёл — лепёшки и в помёте. Что-то со мной не так.

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