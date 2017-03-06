Комментарии:
что непонятного?
Доннер-кебаб с кофе
с собой каждая 5-я шаурмяу бесплатно
с куриной говядиной
Пегас)
Курова :-)
Коровица))
Куровица...
Курова...
КОрица....
Корица нравится)
А с самцами будет:
Петух + Бык = Петык, Бытух ))
Отличное слово «Бытух», к некоторым людям можно применить! ;-)
Великая и могучая запятая. Казнить нельзя помиловать.
Хрустящие говяжьи крылышки в птичьем молоке. Завтрак аристократа.
Прочёл — лепёшки и в помёте. Что-то со мной не так.
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