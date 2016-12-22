Маразм дня

1 На склад!

Комментарии:

16 +
Falcosha
22 декабря 2016 00:14

Клёвая татуха. Приседаешь, а они улыбаются))

16 +
Gromus
22 декабря 2016 00:39

И глаза выпучивает)))))))

7 +
Михаил Лихобык
22 декабря 2016 07:10

Много жрешь, Брюс сморщивается)))

4 +
Goger
22 декабря 2016 07:18

В КВН была шутка.
- Оля, у тебя есть мечта?
- Есть. Хочу свести татуировку со Сталиным.
- Зачем?
- Я взрослею, он всё больше улыбается.

7 +
баламошка
22 декабря 2016 02:02

Мы помахали ей платочками вослед,
Она лишь попой улыбнулась в ответ...

3 +
Lexey Maslenikow
22 декабря 2016 03:26

Классная попа.

7 +
Yakalello
22 декабря 2016 05:52

В чем разница между стёбом и маразмом? В чувстве меры!

2 +
Олеандровна
22 декабря 2016 08:04

Этот маразм рассмешил меня с раннего утра))

8 +
gapgap
22 декабря 2016 08:07

Это еще повезло ей, что Брюс лысый...

1 +
XXXL
22 декабря 2016 09:38

Никто не знает адреса Уиллиса? Он бы порадовался.

1 +
Nata
22 декабря 2016 09:45

страшная женщина, может попой и укусить))

2 +
XXXL
22 декабря 2016 09:59

И дергать гвозди по Ремарку.

4 +
Ромео
22 декабря 2016 09:57

Досталось Брюсу на орехи ))

0 +
Лидия Николаевна
22 декабря 2016 12:30

Непонятно: то ли он должен получать гонорар, то ли она за рекламу.

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