Маразм дня
Комментарии:
И глаза выпучивает)))))))
Много жрешь, Брюс сморщивается)))
В КВН была шутка.
- Оля, у тебя есть мечта?
- Есть. Хочу свести татуировку со Сталиным.
- Зачем?
- Я взрослею, он всё больше улыбается.
Мы помахали ей платочками вослед,
Она лишь попой улыбнулась в ответ...
Классная попа.
В чем разница между стёбом и маразмом? В чувстве меры!
Этот маразм рассмешил меня с раннего утра))
Это еще повезло ей, что Брюс лысый...
Никто не знает адреса Уиллиса? Он бы порадовался.
страшная женщина, может попой и укусить))
И дергать гвозди по Ремарку.
Досталось Брюсу на орехи ))
Непонятно: то ли он должен получать гонорар, то ли она за рекламу.
Настало время охренительных историй.
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Клёвая татуха. Приседаешь, а они улыбаются))