Маразм дня

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Комментарии:

1 +
lvlarinka
20 января 2017 00:10

Прекращайте лактацию! Пора отнимать народ от этой груди!))
Это не маразм, это креатиф.
Меня во всем этом больше напрягло название «чикен ТЕНДЕР сэндвич»... О_о

0 +
Макар Телятников
20 января 2017 00:16

да ваще шикарно!

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