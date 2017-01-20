Маразм дня
Комментарии:
да ваще шикарно!
да ваще шикарно!
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Прекращайте лактацию! Пора отнимать народ от этой груди!))
Это не маразм, это креатиф.
Меня во всем этом больше напрягло название «чикен ТЕНДЕР сэндвич»... О_о