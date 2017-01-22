Маразм дня

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Комментарии:

1 +
Макар Телятников
22 января 2017 00:03

упорная шаверма

1 +
lvlarinka
22 января 2017 00:20

Ну разумеется, ни один настоящий шотландец никак не сможет обойтись без шавермы! ))

1 +
Леван Гулуа
22 января 2017 10:42

ирландец )

1 +
Леван Гулуа
22 января 2017 10:42

теперь понятно чего мне не хватало, чтоб стать чемпионом

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