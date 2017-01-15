Маразм дня

Кому напухлить губы?

0 На склад!

Комментарии:

3 +
Макар Телятников
15 января 2017 00:06

доктор Борменталь ващета знаменит тем, что превращал собак в людей и обратно.
морщины? губы? ну-ну...

1 +
Марцелина
15 января 2017 00:22

Ну, не Борменталь, положим, а папаша, "едрит твою мать!" профессор Преображенский.

0 +
Макар Телятников
15 января 2017 00:31

не надо недооценивать роль доктора Борменталя

1 +
Олеандровна
15 января 2017 00:20

все время задаюсь вопросом:чем руководствуются люди, когда выбирают названия своим "конторам"

0 +
LinnLiv
15 января 2017 01:53

ну в данном случае какое название, такая и реклама...

0 +
Кузина беспощадности
15 января 2017 02:28

Ну как не вспомнить сына турецко-подданного:
"—...Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. Или рога и копыта. Прекрасно! Рога и копыта для нужд гребеночной и мундштучной промышленности! Чем не учреждение?"

0 +
Вера
15 января 2017 02:23

ах! на фоне крупнопанельного дома с офактуренной поверхностью стен - шЫкарно!
победитель в номинации "самый депрессивный бэкграунд"
.
вот классная рекламка:

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Творцы 80-го уровня!

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!