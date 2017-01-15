Маразм дня
Кому напухлить губы?
Комментарии:
Ну, не Борменталь, положим, а папаша, "едрит твою мать!" профессор Преображенский.
не надо недооценивать роль доктора Борменталя
все время задаюсь вопросом:чем руководствуются люди, когда выбирают названия своим "конторам"
ну в данном случае какое название, такая и реклама...
Ну как не вспомнить сына турецко-подданного:
"—...Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. Или рога и копыта. Прекрасно! Рога и копыта для нужд гребеночной и мундштучной промышленности! Чем не учреждение?"
ах! на фоне крупнопанельного дома с офактуренной поверхностью стен - шЫкарно!
победитель в номинации "самый депрессивный бэкграунд"
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вот классная рекламка:
Творцы 80-го уровня!
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Папа придумал неожиданный способ подбодрить дочь, и это тронуло тысячи человек по всему миру
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Как подобрать стрелки для своей формы глаз и выглядеть безупречно
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доктор Борменталь ващета знаменит тем, что превращал собак в людей и обратно.
морщины? губы? ну-ну...