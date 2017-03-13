Маразм
Колбасы-деликасы.
Колбасы-деликасы.
зато ж в рифму жеж!
Сникерсы, сникерсы ,сникерсы-уикерсы,
Баунти ,баунти, баунти -уяунти,
Йогурты, йогурты, йогурты-уёгурты,
Лёгкие воздушные йо-гур-ты!
ну и т д.
Зато количество слогов по возрастающей: 2, 3 и 4.
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