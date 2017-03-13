Маразм

Колбасы-деликасы.

Комментарии:

1 +
Selena
13 марта 2017 04:32

Родина моя Белоруссия)

2 +
В-ий
13 марта 2017 04:51

зато ж в рифму жеж!
Сникерсы, сникерсы ,сникерсы-уикерсы,
Баунти ,баунти, баунти -уяунти,
Йогурты, йогурты, йогурты-уёгурты,
Лёгкие воздушные йо-гур-ты!
ну и т д.

3 +
Yakalello
13 марта 2017 05:52

Зато количество слогов по возрастающей: 2, 3 и 4.

0 +
CherJu Russia
13 марта 2017 06:42

продуктопитаниусы

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