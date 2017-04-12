Маразм
Когда творчество рвется наружу.
Когда творчество рвется наружу.
Есть тут те, кто мечтал? )) Признавайтесь!
Я вот честно скажу — мечтала. Где-то с 5 до 6 годков)) Но папа всё жестоко обломал напомнив, что «доча, тебя даже на карусели и в «волге» укачивает, какой там космос?» ))
Таких не берут в космонавты. Я тоже мечтал, и тоже не светит. Да что там, я и сейчас мечтаю. Если на орбите можно верстать на CSS.
Я даже не мечтала, а просто ждала совершеннолетия. Была абсолютно уверена, что к этому времени сможет полететь любой желающий)) Учила созвездия, чтобы ориентироваться потом))
Взаимно!
- Поехали! (с) :)))
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