Маразм

Когда творчество рвется наружу.

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
12 апреля 2017 00:04

челюсти - смерть на утреннике

7 +
Falcosha
12 апреля 2017 00:09

С днём космонавтики!

2 +
lvlarinka
12 апреля 2017 01:21

И правда с праздником!

4 +
lvlarinka
12 апреля 2017 01:25

Есть тут те, кто мечтал? )) Признавайтесь!
Я вот честно скажу — мечтала. Где-то с 5 до 6 годков)) Но папа всё жестоко обломал напомнив, что «доча, тебя даже на карусели и в «волге» укачивает, какой там космос?» ))

1 +
Светосильный фикс
12 апреля 2017 01:36

Таких не берут в космонавты. Я тоже мечтал, и тоже не светит. Да что там, я и сейчас мечтаю. Если на орбите можно верстать на CSS.

2 +
Фрекен Бок
12 апреля 2017 06:39

Я даже не мечтала, а просто ждала совершеннолетия. Была абсолютно уверена, что к этому времени сможет полететь любой желающий)) Учила созвездия, чтобы ориентироваться потом))

1 +
Светосильный фикс
12 апреля 2017 01:35

Взаимно!

0 +
Петрович
12 апреля 2017 08:11

- Поехали! (с) :)))

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