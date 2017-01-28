Маразм дня
Когда твой сын весь в маму.
Комментарии:
Он просто шотландец.
Юный трансгендер.
— У меня ребёнок родился!
— Поздравляю! А кто — мальчик или девочка?
— Ещё не знаем. Вырастет — само решит.
Сын Зверева, однако.
С манекенами проблема, такое часто бывает
Проблема гендерной самоидентификации манекенов? О, да это тема для диссертации!
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