Маразм дня

Когда твой сын весь в маму.

1 На склад!

Комментарии:

12 +
Макар Телятников
28 января 2017 00:07

за сестрой донашивает

9 +
Alexey Vartanyan
28 января 2017 01:45

Он просто шотландец.

0 +
SpaceKraken
28 января 2017 01:46

Маразмус одобряэ

1 +
julia-sp
28 января 2017 02:55

Юный трансгендер.

17 +
Конь в пальто
28 января 2017 07:48

— У меня ребёнок родился!
— Поздравляю! А кто — мальчик или девочка?
— Ещё не знаем. Вырастет — само решит.

0 +
Скобкович Степлер
28 января 2017 22:03

Сын Зверева, однако.

0 +
Инкогнито
29 января 2017 11:15

С манекенами проблема, такое часто бывает

7 +
Эргосум
29 января 2017 12:57

Проблема гендерной самоидентификации манекенов? О, да это тема для диссертации!

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