Маразм дня
Когда объясняешь заказчику, что не можешь сделать так, как он хочет, но потом все равно делаешь.
Комментарии:
Напоминает случаи, когда водители фур паркуются так, чтобы столб не позволил открыть дверь
Напоминает случаи, когда водители фур паркуются так, чтобы столб не позволил открыть дверь
Враг не пройдёт!
Враг не пройдёт!
Самим бы войти))
Самим бы войти))
Раз подходит муж к жене и говорит -
Дорогая, нам разлука предстоит,
Уезжаю, дорогая, на три дня,
Ты, гляди тут, не балуйся без меня...)
Раз подходит муж к жене и говорит - Дорогая, нам разлука предстоит, Уезжаю, дорогая, на три дня, Ты, гляди тут, не балуйся без меня...)
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Эх, кажется, куда–то не туда я потерял свою юность:
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любопытно, а по ту сторону такая же картина?