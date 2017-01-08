Маразм дня

Когда объясняешь заказчику, что не можешь сделать так, как он хочет, но потом все равно делаешь.

0 На склад!

Комментарии:

3 +
Макар Телятников
8 января 2017 00:08

любопытно, а по ту сторону такая же картина?

3 +
Михаил Лихобык
8 января 2017 01:15

Напоминает случаи, когда водители фур паркуются так, чтобы столб не позволил открыть дверь

3 +
julia-sp
8 января 2017 01:16

Враг не пройдёт!

6 +
Михаил Лихобык
8 января 2017 01:16

Самим бы войти))

1 +
Петрович
8 января 2017 08:45

Раз подходит муж к жене и говорит -
Дорогая, нам разлука предстоит,
Уезжаю, дорогая, на три дня,
Ты, гляди тут, не балуйся без меня...)

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