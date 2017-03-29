Маразм

Какой-то подозрительный корм.

Комментарии:

3 +
Falcosha
29 марта 2017 00:02

Ура! Наконец-то что-то смешное!))))

3 +
lvlarinka
29 марта 2017 00:32

Что-то мне это загадочное выражение собачьей морды напомнило))

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