Комментарии:
Почтовые ящички по ночам ворочаются во сне и меняются местами.
Это по ночам приходят злобные кобольды, заплетают жильцам волосы в косички, подкармливают тараканов и меняют местами почтовые ящики.
Это, часом, не шифровка Юстас - Алексу?
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Игра "угадай логику".
Тягаться с женщинами не буду)