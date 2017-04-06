Маразм

Комментарии:

0 +
Falcosha
6 апреля 2017 00:09

Игра "угадай логику".
Тягаться с женщинами не буду)

2 +
баламошка
6 апреля 2017 00:16

Почтовые ящички по ночам ворочаются во сне и меняются местами.

1 +
Кузина беспощадности
6 апреля 2017 01:06

Это по ночам приходят злобные кобольды, заплетают жильцам волосы в косички, подкармливают тараканов и меняют местами почтовые ящики.

0 +
julia-sp
6 апреля 2017 01:38

Это, часом, не шифровка Юстас - Алексу?

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