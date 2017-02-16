Маразм дня

Интрига.

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Комментарии:

0 +
Макар Телятников
16 февраля 2017 00:27

даже гадать нечего - газ отключат (с) (мат специально отключил)

0 +
Olga Makarova
16 февраля 2017 00:41

Жители, наверное, сами должны вписать, когда и что у них будет отключено, и им это таки отключат в запрашиваемые сроки )).

0 +
Mariya P
16 февраля 2017 01:45

Болезнь всея Москвы)) У нас после новогодних праздников тоже повесили, потом вписали год, часы работы (промазав маленько) и какие работы будут проведены.

2 +
SpaceKraken
16 февраля 2017 01:46

Вот блин, как же мы без _______ жить то будем?

1 +
Falcosha
16 февраля 2017 03:08

Отключите мне интернет, я спать пойду

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