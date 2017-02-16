Маразм дня
Интрига.
Комментарии:
Жители, наверное, сами должны вписать, когда и что у них будет отключено, и им это таки отключат в запрашиваемые сроки )).
Болезнь всея Москвы)) У нас после новогодних праздников тоже повесили, потом вписали год, часы работы (промазав маленько) и какие работы будут проведены.
Вот блин, как же мы без _______ жить то будем?
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даже гадать нечего - газ отключат (с) (мат специально отключил)