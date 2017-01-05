Маразм дня
Интересно, о чем думали создатели этого зеленого безумия.
Фото на превью Toksikozzz/pikabu.ru
Комментарии:
как же смеюся над вами, белокожие недоорки!
и вторит мне йода магистр
Думаю, его создавали по-настоящему толерантные люди. Те самые, которые не замечают цвет кожи, а видят только человека. А эти пошли дальше. Не замечают даже цвета пластика. Не иначе грядет эра дальтоников.
А вот вам всем, не толерантным расистам, фу от меня!
какая классная. Харли, не то что эти унылые по сторонам)
Халк доволен
Манекены есть любых цветов, чем же так зеленый не угодил? А смеется замечательно. много симпатичней угрюмых соседок.
Вот извращенцы, даже манекен умудрились накурить)))))
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А вы считаете, что зеленокожие люди не носят шапки?