Маразм дня

Интересно, о чем думали создатели этого зеленого безумия.

Фото на превью Toksikozzz/pikabu.ru

0 На склад!

Комментарии:

10 +
Yakalello
5 января 2017 00:05

А вы считаете, что зеленокожие люди не носят шапки?

2 +
Макар Телятников
5 января 2017 00:11

как же смеюся над вами, белокожие недоорки!
и вторит мне йода магистр

3 +
Эргосум
5 января 2017 00:29

Думаю, его создавали по-настоящему толерантные люди. Те самые, которые не замечают цвет кожи, а видят только человека. А эти пошли дальше. Не замечают даже цвета пластика. Не иначе грядет эра дальтоников.
А вот вам всем, не толерантным расистам, фу от меня!

7 +
SavitskaTetiana
5 января 2017 01:11

какая классная. Харли, не то что эти унылые по сторонам)

1 +
malush
5 января 2017 09:14

Халк доволен

1 +
XXXL
5 января 2017 09:28

Манекены есть любых цветов, чем же так зеленый не угодил? А смеется замечательно. много симпатичней угрюмых соседок.

0 +
Жепочка Каканов
5 января 2017 09:29

Женщина Халк - положительный персонаж. Это классика

1 +
Gromus
5 января 2017 10:40

Вот извращенцы, даже манекен умудрились накурить)))))

0 +
Яна Рогозина
5 января 2017 11:15

не?

0 +
Alla
5 января 2017 11:36

Гамора?

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Эх, кажется, куда–то не туда я потерял свою юность:

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!