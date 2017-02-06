Маразм дня
Комментарии:
Ну, напишет еще один стишок)
Последователь Юнны Мориц.
Великая сила - контекст.
Это иронический стишок Игоря Иртенева, но на иллюстрации "а-ля учебник" превращается в заслуженный "маразм дня" ))
Вот и я подумала, что стишок-то забавный и не тянет на маразм))
А у парня-то судя по картинке и стишку гетерохромия)) Уронил он карий глаз, а смотрит голубым глазом. Левым. Последним.
Иллюстратор не очень вчитывался.
Он "голубиный" с "голубым" перепутал.
"...ресницами шевелит на дне"
по-моему он уронил в унитаз пол-лица вместе с глазом
У поэта как-то раз
Мозги упали в унитаз.
У него с тех пор давно
Стихи похожи на .....
стишок очень смешной, а иллюстрация совершенно не к месту. да еще и с адидасовской майкой.
А почему "да еще и с адидасовской майкой"?
это... как бы видно. )
как бы не видно
А еще и в красных труселях. Это как бы видно.
это Остер наверное, у него всякое бывает, и про людоедские рецепты
Игорь Иртеньев, один из самых в ироничной поэзии.
Пошла почитала другие стихи (6-7 пока). Понравилось.
Жалко мальчика))))))
Интересно было бы глянуть что это за книжка. Явно же детская, я у Иртеньева таких не помню
Думаю, Иртеньев тут не при чём, кто-то решил, что его стишок достаточно детский, чтоб включить его в такую книжку )
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