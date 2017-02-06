Маразм дня

7 На склад!

Комментарии:

13 +
Макар Телятников
6 февраля 2017 00:07

что же это будет, если он в унитаз свои вставные челюсти уронит?

4 +
Ocoka
6 февраля 2017 10:57

Ну, напишет еще один стишок)

7 +
Марцелина
6 февраля 2017 00:14

Последователь Юнны Мориц.

23 +
Петрович
6 февраля 2017 00:41

Великая сила - контекст.
Это иронический стишок Игоря Иртенева, но на иллюстрации "а-ля учебник" превращается в заслуженный "маразм дня" ))

5 +
Александра
6 февраля 2017 11:18

Вот и я подумала, что стишок-то забавный и не тянет на маразм))

12 +
Елена
6 февраля 2017 09:01

А у парня-то судя по картинке и стишку гетерохромия)) Уронил он карий глаз, а смотрит голубым глазом. Левым. Последним.

4 +
XXXL
6 февраля 2017 09:25

Иллюстратор не очень вчитывался.

1 +
Эргосум
6 февраля 2017 23:43

Он "голубиный" с "голубым" перепутал.

7 +
Алексей
6 февраля 2017 09:03

"...ресницами шевелит на дне"
по-моему он уронил в унитаз пол-лица вместе с глазом

25 +
XXXL
6 февраля 2017 09:33

У поэта как-то раз
Мозги упали в унитаз.
У него с тех пор давно
Стихи похожи на .....

1 +
pyrus701
6 февраля 2017 11:49

стишок очень смешной, а иллюстрация совершенно не к месту. да еще и с адидасовской майкой.

-1 +
XXXL
6 февраля 2017 14:37

А почему "да еще и с адидасовской майкой"?

3 +
pyrus701
6 февраля 2017 15:00

это... как бы видно. )

-1 +
XXXL
6 февраля 2017 15:25

как бы не видно

-1 +
XXXL
6 февраля 2017 15:27

А еще и в красных труселях. Это как бы видно.

1 +
Инкогнито
6 февраля 2017 12:31

это Остер наверное, у него всякое бывает, и про людоедские рецепты

2 +
XXXL
6 февраля 2017 14:33

Игорь Иртеньев, один из самых в ироничной поэзии.

1 +
Татьяна Глущенко
6 февраля 2017 15:09

Пошла почитала другие стихи (6-7 пока). Понравилось.

2 +
Черная Фурия
6 февраля 2017 16:14

Жалко мальчика))))))

1 +
Макс Шанин
6 февраля 2017 22:37

Интересно было бы глянуть что это за книжка. Явно же детская, я у Иртеньева таких не помню

1 +
Юля Зуева
6 февраля 2017 23:55

Думаю, Иртеньев тут не при чём, кто-то решил, что его стишок достаточно детский, чтоб включить его в такую книжку )

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