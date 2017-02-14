Маразм дня
Комментарии:
На логотипе не хватает удава...
Удава-застройщика
и в чем маразм
читается как: "вы еще не сдохли? застройщик предлагает: купите детям квартиру, обеспечьте их вместе с внуками и, достигнув пенсионного возраста, отправляйтесь отдыхать на кладбище"
Все правильно, но еще не факт что сработает. С кроликами то проще будет)
И внукам тоже купить квартиру надо заодно. А то правнуков не будет.
Тоже не вижу маразма.
Весьма популярная теория про "зайку и лужайку" еще вспомнилась
Это вообще реально?!
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11 фактов, узнав которые, вы по-другому посмотрите на авиаперелеты
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:-))