Маразм дня

3 На склад!

Комментарии:

26 +
Feline
14 февраля 2017 00:05

:-))

7 +
Максим Шепелев
14 февраля 2017 00:12

На логотипе не хватает удава...

12 +
ИлонаДени
14 февраля 2017 07:11

Удава-застройщика

17 +
Инна Чвырова
14 февраля 2017 08:44

и в чем маразм

-1 +
pyrus701
14 февраля 2017 09:56

читается как: "вы еще не сдохли? застройщик предлагает: купите детям квартиру, обеспечьте их вместе с внуками и, достигнув пенсионного возраста, отправляйтесь отдыхать на кладбище"

4 +
Nata
14 февраля 2017 09:58

Все правильно, но еще не факт что сработает. С кроликами то проще будет)

5 +
Петрович
14 февраля 2017 11:21

И пошёл Кролик в банк за ипотекой. "Кролик в банке" - невинный, казалось бы, сюжет!
Да не тут то было...

-1 +
Некрофилакс III
14 февраля 2017 13:37

И внукам тоже купить квартиру надо заодно. А то правнуков не будет.

4 +
Evie
14 февраля 2017 14:57

Тоже не вижу маразма.
Весьма популярная теория про "зайку и лужайку" еще вспомнилась

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