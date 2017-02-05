Маразм дня
Город-сказка, город-мечта.
Комментарии:
Чернушка - город, в котором хочется выть.
)))
Чернушка - город, в котором хочется пить...
Чернушка - город, из которого хочется бежать.
Чернушка — город который надо изжить!
Для ценителей черного юмора - самое оно.
Ну стыдно, конечно, за свой Пермский край. Допускаю, правда, что фото сделано после какого-нибудь дня города. А после таких мероприятий во всем мире города выглядят не очень. Вот например из моего отпускного, площадь Микеланджело во Флоренции, на заднем плане небезызвестный Давид. Так что - это не маразм, это люди, и они такие везде, по-моему
Не стыдитесь, это обычная картинка абсолютного большинства наших городов.
У итальянцев тоже бывает после гуляний, но утром через час площадь уже выглядит так:
Чернушка - это в честь страшной курицы?)
Насколько я помню, курица была не страшная, а вполне себе позитивная)
Что касается города - "Своё название населённый пункт получил от небольшой реки, протекавшей среди болотистых, покрытых густой осокой берегов: воды её были всегда мутные, тёмные, так как солнечный свет с трудом проникал через густой, едва проходимый лес. За это и прозвали её крестьяне Чернушкой"
добрый мульт, без сюсюканься и считания детишек идиотами. умели в СССР делать мультфильмы) хотя некоторые в детстве действительно казались страшными
Меня тоже он в детстве пугал. Пугал, но завораживал.
Подскажите, пожалуйста, название мультика. Почему-то не видела его раньше((
Мультик называется Черная курица. Причем Чернушка - это он)) Смотрите на здоровье!
https://www.youtube.com/watch?v=C-ocTzmNrdI
Чисто не там, где не мусорят, а там, где вовремя убирают.
Почему так? Потому что не существует мест, где не мусорят вообще. Но доказано кучей исследований, что намного меньше мусорят там, где чисто. Стоит где-то появиться неубранному мусору, как в этом месте мусорить начинают больше. Потому что каждый думает - ну, тут уже насвинячено, что изменится, если я ещё сюда кину банку? Такова психология, ничего не поделать.
Поэтому нужно просто вовремя убирать. Люди, видя как всё вокруг чисто, в большинстве не решатся нагадить первыми, кроме совсем уж свиней
Только мне кажется, что ребенок сидит на ночном горшке? :-))
живу в Королёве.
В день города запрещают продажу алкоголя в стекле, и вблизи главной площади, площади Калинина. и надо было мне через час после салюта мимо пройти (друга провожал). Там такая работа шла - с десяток бабок с мешками деловито собирали банки и бутылки. границы участков строго контролировались. Еще минут через пятнадцать на площади были лишь бумажки.
Это не бабки, а киборги. Тренировка. В будущем будут на орбите отбивать теннисными ракетками метеориты и космический мусор, чтобы они не нанесли урон Земле.
Ребёнок на гопника похож. Видно его братаны пошли ещё пиваса купить, а он место сторожит.
Кажется, не на то я потратил свою юность
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Чернушка - город, в котором хочется выжить.