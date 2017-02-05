Маразм дня

Город-сказка, город-мечта.

1 На склад!

Комментарии:

21 +
баламошка
5 февраля 2017 00:14

Чернушка - город, в котором хочется выжить.

12 +
Ретроград
5 февраля 2017 15:02

Чернушка - город, в котором хочется выть.

1 +
баламошка
5 февраля 2017 16:14

)))

5 +
Sci-Man
5 февраля 2017 22:52

Чернушка - город, в котором хочется пить...

0 +
Анна Козина
6 февраля 2017 19:01

Чернушка - город, из которого хочется бежать.

4 +
Gromus
5 февраля 2017 01:02

Чернушка — город который надо изжить!

4 +
Лана Камилла
5 февраля 2017 01:21

Для ценителей черного юмора - самое оно.

8 +
В-ий
5 февраля 2017 06:15

Ну стыдно, конечно, за свой Пермский край. Допускаю, правда, что фото сделано после какого-нибудь дня города. А после таких мероприятий во всем мире города выглядят не очень. Вот например из моего отпускного, площадь Микеланджело во Флоренции, на заднем плане небезызвестный Давид. Так что - это не маразм, это люди, и они такие везде, по-моему

4 +
XXXL
5 февраля 2017 09:19

Не стыдитесь, это обычная картинка абсолютного большинства наших городов.
У итальянцев тоже бывает после гуляний, но утром через час площадь уже выглядит так:

1 +
Selena
5 февраля 2017 07:13

Чернушка - это в честь страшной курицы?)

3 +
В-ий
5 февраля 2017 07:46

Насколько я помню, курица была не страшная, а вполне себе позитивная)
Что касается города - "Своё название населённый пункт получил от небольшой реки, протекавшей среди болотистых, покрытых густой осокой берегов: воды её были всегда мутные, тёмные, так как солнечный свет с трудом проникал через густой, едва проходимый лес. За это и прозвали её крестьяне Чернушкой"

8 +
Selena
5 февраля 2017 07:52

в моем воспоминании этот мультик самый мрачный и страшный из всех увиденных)

6 +
В-ий
5 февраля 2017 08:28

добрый мульт, без сюсюканься и считания детишек идиотами. умели в СССР делать мультфильмы) хотя некоторые в детстве действительно казались страшными

1 +
Juls
6 февраля 2017 08:42

Меня тоже он в детстве пугал. Пугал, но завораживал.

0 +
Елена
6 февраля 2017 09:08

Подскажите, пожалуйста, название мультика. Почему-то не видела его раньше((

1 +
Selena
6 февраля 2017 10:50

Мультик называется Черная курица. Причем Чернушка - это он)) Смотрите на здоровье!
https://www.youtube.com/watch?v=C-ocTzmNrdI

16 +
Александр Шульц
5 февраля 2017 10:20

Чисто не там, где не мусорят, а там, где вовремя убирают.
Почему так? Потому что не существует мест, где не мусорят вообще. Но доказано кучей исследований, что намного меньше мусорят там, где чисто. Стоит где-то появиться неубранному мусору, как в этом месте мусорить начинают больше. Потому что каждый думает - ну, тут уже насвинячено, что изменится, если я ещё сюда кину банку? Такова психология, ничего не поделать.
Поэтому нужно просто вовремя убирать. Люди, видя как всё вокруг чисто, в большинстве не решатся нагадить первыми, кроме совсем уж свиней

5 +
Feline
5 февраля 2017 15:48

Только мне кажется, что ребенок сидит на ночном горшке? :-))

3 +
Falcosha
5 февраля 2017 15:52

живу в Королёве.
В день города запрещают продажу алкоголя в стекле, и вблизи главной площади, площади Калинина. и надо было мне через час после салюта мимо пройти (друга провожал). Там такая работа шла - с десяток бабок с мешками деловито собирали банки и бутылки. границы участков строго контролировались. Еще минут через пятнадцать на площади были лишь бумажки.

2 +
баламошка
5 февраля 2017 19:06

Это не бабки, а киборги. Тренировка. В будущем будут на орбите отбивать теннисными ракетками метеориты и космический мусор, чтобы они не нанесли урон Земле.

1 +
SpaceKraken
5 февраля 2017 20:48

Ребёнок на гопника похож. Видно его братаны пошли ещё пиваса купить, а он место сторожит.

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